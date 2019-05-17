احذر تناول المشمش المجفف فى هذه الحالات

المشمش المجفف واحد من مكونات ياميش رمضان لا يخلو منها أى منزل فى شهر رمضان الكريم، ويتمتع المشمش المجفف بمذاق ونكهة مختلفة عن غيره من الأطعمة، بالإضافة إلى أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.



ولكن على الرغم من ذلك، قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى بعدم تناول المشمش المجفف كونه يحتوي على أوكسالات تسبب تكوين الحصى بالكلى.



وشدد النادى، على ضرورة عدم تناوله مع الطعام الحامض؛ لأنه يسبب زيادة في حموضة المعدة وحدوث مشاكل بها.

