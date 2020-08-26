AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فاكهة تحارب هشاشة العظام تعرفى عليها

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

يعد الشمام من الفواكه الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في جسمك، مما يتسبب في تلف الخلايا بالإضافة إلى التحكم فى معدل ضغط الدم إليك بعض الفوائد للشمام لصحتك وفقا لموقع "boldsky.


اقرأ أيضا..

1- يعزز صحة العين والرؤية: 

يعتبر الشمام من المصادر القيمة لفيتامين أ وشبكية العين ، وهما ضروريان للرؤية الجيدة والعينين الصحيتين. 


2- يفيد بشرتك: 

يحارب حمض الستريك والفيتامينات الأخرى الموجودة في الشمام الجذور الحرة ويعزز شرب الماء المملوء بالشمام من تناول حمض الستريك ويمكن أن يحافظ على بشرتك متوهجة وصحية. 


3 - تقليل التوتر: 

هل تعلم أن حمض الستريك الموجود في الشمام  قد يقلل من مستويات التوتر لديك وقد يقلل من إنتاج هرمونات التوتر الزائدة مثل الكورتيزول والأدرينالين.

 

4- يحافظ على صحة العظام  

الشمام هو مصدر قوى للبوتاسيوم ويحافظ البوتاسيوم أيضًا على صحة العظام ويخارب الهشاشة.


5 - خفض ضغط الدم: 

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن الشمام يساعد على فى الجسم وتحكم فى معدل ضغط الدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

١١ فائدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الجزر يوميا؟

فوائد الذرة الصفراء.. تعرف عليها

أضرار القهوة .. كوارث صحية للبنات واحذر الخضراء

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة

ماذا يحدث اذا تناولت أطعمة تحتوي على حمض الفوليك

7 فوائد في زيت الزعفران للشعر والبشرة والصحة

ترشيحاتنا

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

تشخيص طبي خاطئ.. ابنة شويكار تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

الأزهر عن اكتشاف عملات ذهبية تعود للعصر العباسي في فلسطين: التاريخ لا يمكن تزييفه

وزير الدفاع الكوري الجنوبي: شقيقة كيم جونج أون تسيطر على الجارة الشمالية

AdvertisementS

وزير التعليم: الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. شاهد

ممتلكات السلطان قابوس.. زجاجات عطر من الذهب الخالص والألماس تثير الجدل | فيديو

مصر للطيران تسير 29 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 2100 راكب

وفاة الإعلامية بالتليفزيون المصري عفاف عبد الرازق

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

طقوس مرعبة.. عائلات تنبش قبور موتاها وتخرج الجثث لالتقاط سيلفي.. صور

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يوجه رسالة صادمة لـ صالح جمعة.. برشلونة يحدد مبلغ بيع ميسي

كثرة الغيابات.. المحمدي يكشف سر تعثر الأهلي أمام الزمالك

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد

فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

بعد ما غسلوها.. طفلة تستيقظ من الموت فجأة .. وصدمة أخرى لعائلتها