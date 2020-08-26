فاكهة تحارب هشاشة العظام تعرفى عليها

يعد الشمام من الفواكه الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في جسمك، مما يتسبب في تلف الخلايا بالإضافة إلى التحكم فى معدل ضغط الدم إليك بعض الفوائد للشمام لصحتك وفقا لموقع "boldsky.





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1- يعزز صحة العين والرؤية:

يعتبر الشمام من المصادر القيمة لفيتامين أ وشبكية العين ، وهما ضروريان للرؤية الجيدة والعينين الصحيتين.





2- يفيد بشرتك:

يحارب حمض الستريك والفيتامينات الأخرى الموجودة في الشمام الجذور الحرة ويعزز شرب الماء المملوء بالشمام من تناول حمض الستريك ويمكن أن يحافظ على بشرتك متوهجة وصحية.





3 - تقليل التوتر:

هل تعلم أن حمض الستريك الموجود في الشمام قد يقلل من مستويات التوتر لديك وقد يقلل من إنتاج هرمونات التوتر الزائدة مثل الكورتيزول والأدرينالين.

4- يحافظ على صحة العظام

الشمام هو مصدر قوى للبوتاسيوم ويحافظ البوتاسيوم أيضًا على صحة العظام ويخارب الهشاشة.







5 - خفض ضغط الدم:

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن الشمام يساعد على فى الجسم وتحكم فى معدل ضغط الدم.

