فاكهة تحارب هشاشة العظام تعرفى عليها

يعد الشمام من الفواكه الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في جسمك، مما يتسبب في تلف الخلايا بالإضافة إلى التحكم فى معدل ضغط الدم إليك بعض الفوائد للشمام لصحتك وفقا لموقع "boldsky.
1- يعزز صحة العين والرؤية:
يعتبر الشمام من المصادر القيمة لفيتامين أ وشبكية العين ، وهما ضروريان للرؤية الجيدة والعينين الصحيتين.
2- يفيد بشرتك:
يحارب حمض الستريك والفيتامينات الأخرى الموجودة في الشمام الجذور الحرة ويعزز شرب الماء المملوء بالشمام من تناول حمض الستريك ويمكن أن يحافظ على بشرتك متوهجة وصحية.
3 - تقليل التوتر:
هل تعلم أن حمض الستريك الموجود في الشمام قد يقلل من مستويات التوتر لديك وقد يقلل من إنتاج هرمونات التوتر الزائدة مثل الكورتيزول والأدرينالين.
4- يحافظ على صحة العظام
الشمام هو مصدر قوى للبوتاسيوم ويحافظ البوتاسيوم أيضًا على صحة العظام ويخارب الهشاشة.
5 - خفض ضغط الدم:
إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن الشمام يساعد على فى الجسم وتحكم فى معدل ضغط الدم.