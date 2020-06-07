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ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:48 ص
ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام
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اسماء محمد
يعد الشمام من أشهر الفواكه المنتشرة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وقبل أن تتناول الشمام عليك أن تعرف قيمته الغذائية وتأثيره على الجسم وأهم فوائده الصحية، حيث ثبت أن الشمام غنى بكنز من الفوائد.
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وذكر موقع "rediff " أهم فوائد الشمام الصحية والغذائية.
- يساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم لأنه غني بالبوتاسيوم.
- يقوي العيون ويمنع اعتام عدسة العين لاحتواءه على جرعات عالية من فيتامين أ وبيتا كاروتين .
- يساعد في إنقاص الوزن تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يساعد على فقدان دهون البطن.
- يساعد في السيطرة على مرض السكري
- تخفض نسبة الكوليسترول
- تقوي المناعة تزيد خلايا الدم البيضاء التي تساعد في تدمير الفيروسات والبكتيريا، وتمنع الشيخوخة المبكرة للخلايا. 
- يعالج القرحة حيث تساعد الكمية العالية من فيتامين سي في العلاج والوقاية من القرحة .
- يخفف من الإمساك لاحتواءه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية.
- يمنع حصوات الكلى لاحتواءه على الأوكسيكين الذي لهخصائص علاج اضطرابات الكلى وطرد الحصوات، كما أنه ينظف الكلى لمحتواه العالي من الماء.
- يساعد على منع احتباس الماء بسبب الصوديوم الزائد أثناء الحمل
- يعالج اضطراب النوم ويريح الأعصاب والعضلات .
- يخفف من تقلصات العضلات والام الدورة الشهرية
- يمنع خطر الإصابة بالسرطان لأن فيتامين سي يزيل الجذور الحرة وينقذ خلايا الجسم من التلف مما يمنع السرطان.
- يساعد في الإقلاع عن التدخين عن طريق تجديد الرئتين وانسحاب النيكوتين بسرعة
- يمنع أمراض القلب يحتوي على خصائص ترقق الدم مما يقلل تلقائيًا من خطر الإصابة بأمراض القلب

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