روسيا تعلن الموعد النهائي لإنهاء التجارب السريرية للقاح كورونا

قالت آنا بوبوفا، رئيسة منظمة روسبوتربندزور للصحة العامة اليوم الإثنين، إن مركز الأبحاث الحكومي الروسي لعلم الفيروسات وناقل التكنولوجيا الحيوية سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 في 30 سبتمبر.





واضافت بوبوفا في مؤتمر عموم روسيا للأمراض المعدية، " يركز زملاؤنا على لقاح واحد، لقاح الببتيد، وتكتمل الآن تجاربه السريرية، وسيكون 30 سبتمبر هو الموعد النهائي".





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وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، في أغسطس الماضي، إنه من المقرر الانتهاء من التجارب السريرية للقاح الثاني لفيروس كورونا في روسيا في أواخر سبتمبر، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات بين المتطوعين، وحال نجاحه سيحمل اسم "ابيفاك كورونا"





وذكرت الخدمة الصحفية لهيئة مراقبة صحة المستهلك الروسية في وقت سابق أن جميع المتطوعين في المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوفيد 19 لمركز الأبحاث الروسي فيكتور قد طوروا أجسامًا مضادة.

وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد الفيروس المسبب لـ كوفيد 19، والذي طوره معهد أبحاث الجمالية الروسي.





وذكرت الخدمة الصحفية لهيئة مراقبة صحة المستهلك الروسية، في وقت سابق، أن جميع المتطوعين في المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح كوفيد 19 لمركز الأبحاث الروسي فيكتور قد طوروا أجسامًا مضادة.

في وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد الفيروس المسبب لـ كوفيد 19، والذي طوره معهد أبحاث "جماليا" الروسي.