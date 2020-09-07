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أخبار العالم

ترامب ينفي التقارير الخاصة بشأن الإساءة إلى الجنود

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:45 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي أطلق عليه "يوم العمال" في البيت الأبيض، التقارير الخاصة بشأن الإساءة إلى الجنود، قائلًا إنها قصة "مختلقة بشكل كامل".

وتطرق الرئيس الأمريكي - في تصريحاته للصحفيين، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إلى خطة التحفيز الاقتصادية الأمريكية، قائلًا إن الديمقراطيين لا يرغبون في هذه الصفقة، لأنها "سوف تساعدني" في الانتخابات القادمة.

وانتقد ترامب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، قائلًا إنه سيدمر الاقتصاد.

كما هاجم ترامب المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس، قائلًا إنها لم تكن جيدة أثناء عملها كسيناتور، وعليها الاعتذار عن تصريحاتها حول عدم الثقة في ترامب بشأن موعد إنتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من الممكن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في وقت مبكر جدًا قبل التاريخ المتوقع له، وأنه ربما يتوفر في شهر أكتوبر المقبل.

وتوقع ترامب أن يصبح اقتصاد بلاده في أفضل وضع له على الإطلاق العام المقبل، حيث إن هناك مؤشرات على تحسن الاقتصاد وتراجع آثار انتشار الفيروس.

وتابع ترامب أن منظمة التجارة العالمية باتت أفضل وأكثر ودًا إزاء بلاده، وأن الإدارة الأمريكية الحالية تستعد الآن للتوصل إلى سبع صفقات تجارية "عادلة" للولايات المتحدة.

وبشأن علاقات الولايات المتحدة مع الصين، قال ترامب إن الصين أخذت المليارات من بلاده، فيما لم يسبق لأحد القيام بذلك.
وانتقد ترامب الديمقراطيين، قائلًا إنهم سوف يمنحون بكين الفرص، بخلاف ما يقوم هو به.

وأشار ترامب إلى أنه تمت إضافة ملايين الوظائف في الاقتصاد الأمريكي منذ شهر مايو الماضي، وتراجع معدل البطالة إلى 8.4% خلال الشهر الماضي.
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