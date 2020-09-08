إجراء التجارب السريرية.. تطورات جديدة عن لقاح فايزر- بيونتيك لعلاج كورونا

حصلت شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك اس إي BioNTech SE" والشركة الأمريكية "فايزر Pfizer Inc"، أمس الاثنين، على الموافقة على إجراء المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المرشح في ألمانيا.





ووفقا لشبكة "سي إن إن"، فإن لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للموافقة التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، إذا أثبتت الدراسة السريرية الحالية حول لقاح COVID-19 المحتمل نجاحها.





تم منح الموافقة من قبل معهد "بول إيرليخ Paul-Ehrlich (PEI)"، المعهد الفيدرالي الألماني للقاحات والأدوية الحيوية المسؤول عن ترخيص الأدوية، حسبما نقلت "شينخوا" عن بيان صحفي مشترك للشركتان.





وتعتبر الدراسة السريرية في ألمانيا هي جزء من دراسة عالمية أجرتها فايزر- بيونتيك، والتي بدأت في نهاية يوليو، وفقًا للشركتين.





قال الرئيس التنفيذي لشركة BioNTech والمؤسس المشارك أوجر ساهين: "تعد دراسة المرحلة الثالثة الكبيرة والمضبوطة شرطا أساسيا لإثبات سلامة وفعالية اللقاح".



