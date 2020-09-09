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رياضة

شاهد.. الأهلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الأربعاء «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري.
شاهد.. الأهلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي
شاهد.. الأهلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي
شاهد.. الأهلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي
شاهد.. الأهلي يجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي
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