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تعليم

بالأسماء.. رئيس جامعة عين شمس يعين رؤساء أقسام جدد بطب عين شمس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:24 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم
أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور نبيل محمود فرج حسنين، رئيسًا لمجلس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/3/23 تاريخ بلوغ السن القانوني.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد نعمان محمد حسيب الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة وصحتها بكلية الطب رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 2020/9/16 ولمدة ثلاث سنوات.و أصدر قرارًا بتعيين الدكتور مصطفي عبد العظيم أحمد عبد الجواد الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب رئيسا لمجلس القسم اعتبارًا من 2020/9/16 ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور خالد عصمت خالد علام رئيسا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية اعتبارًا من 2020/9/16 وحتى 2020/11/2 تاريخ بلوغه السن القانوني.

وأصدر قرارًا بتعيين الدكتورة حنان محمد محمد عثمان الكحكي رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2020/12/31 تاريخ بلوغها السن القانوني ، وتعيين الدكتورة همت عبد القادر عبد الحميد رئيسا لمجلس قسم التشريح بكلية الطب اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2021/12/19 تاريخ بلوغها السن القانوني.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور عمرو عبد الوهاب رضا مبروك رئيسا لمجلس قسم جراحة التجميل اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/6/26 تاريخ بلوغ السن القانوني.

وتقرر تعيين الدكتورة  مني مصطفي إبراهيم الجنزوري رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/4/20 تاريخ بلوغها السن القانوني.

كما تعيين الدكتور وائل علي ماجد عبد المجيد رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2021/6/17 تاريخ بلوغ السن القانوني.

بالإضافة إلي تعيين الدكتور مصطفى سليمان محمود عبد الباري رئيسا لمجلس قسم جراحة الأوعية الدموية اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/8/29 تاريخ بلوغه السن القانوني. وتعيين الدكتور أسامة عبد الاله جابر النجار رئيسا لمجلس قسم جراحة الأطفال اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2021/1/30 تاريخ بلوغه السن القانوني.

كما تم تعيين الدكتور سامح محمد فهمي أحمد غالي رئيسا لمجلس قسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/2/18 تاريخ بلوغه السن القانوني.
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