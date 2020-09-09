بالأسماء.. رئيس جامعة عين شمس يعين رؤساء أقسام جدد بطب عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور نبيل محمود فرج حسنين، رئيسًا لمجلس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/3/23 تاريخ بلوغ السن القانوني.

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أحمد نعمان محمد حسيب الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة وصحتها بكلية الطب رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 2020/9/16 ولمدة ثلاث سنوات.و أصدر

قرارًا بتعيين الدكتور مصطفي عبد العظيم أحمد عبد الجواد الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب رئيسا لمجلس القسم اعتبارًا من 2020/9/16 ولمدة ثلاث سنوات.



كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور خالد عصمت خالد علام رئيسا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية اعتبارًا من 2020/9/16 وحتى 2020/11/2 تاريخ بلوغه السن القانوني.





وأصدر قرارًا بتعيين الدكتورة حنان محمد محمد عثمان الكحكي رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2020/12/31 تاريخ بلوغها السن القانوني ، وتعيين الدكتورة همت عبد القادر عبد الحميد رئيسا لمجلس قسم التشريح بكلية الطب اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2021/12/19 تاريخ بلوغها السن القانوني.



كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور عمرو عبد الوهاب رضا مبروك رئيسا لمجلس قسم جراحة التجميل اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/6/26 تاريخ بلوغ السن القانوني.



وتقرر تعيين الدكتورة مني مصطفي إبراهيم الجنزوري رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/4/20 تاريخ بلوغها السن القانوني.



كما تعيين الدكتور وائل علي ماجد عبد المجيد رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2021/6/17 تاريخ بلوغ السن القانوني.



بالإضافة إلي تعيين الدكتور مصطفى سليمان محمود عبد الباري رئيسا لمجلس قسم جراحة الأوعية الدموية اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2022/8/29 تاريخ بلوغه السن القانوني. وتعيين الدكتور أسامة عبد الاله جابر النجار رئيسا لمجلس قسم جراحة الأطفال اعتبارًا من 2020/9/16 وحتي 2021/1/30 تاريخ بلوغه السن القانوني.