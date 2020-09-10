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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يدين تفجير كابول الإرهابي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:15 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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محمود نوفل
أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب الحجرف في بيان له اليوم عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تضامن وعن تضامن المجلس مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأوضح الحجرف أن مواقف المجلس تجاه الإرهاب والتطرف ثابتة، داعيا لنبذ كل أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
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