دراسة تكشف عن فئات جديدة من الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

وضعهم على جهاز التنفس الصناعي. كشفت دراسة عن أدلة جديدة، بأن الشباب الذين يعانون من حالات مرضية مثل السمنة المرضية والسكري وارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ كورونا ، ويتم





كما أشارت الدراسة إلى أن الشباب المصابون بالسمنة هم الأكثر عرضة للوفاة بالفيروس التاجي كورونا ، وفقًا لدراسة أجريت على 3000 مريض في المستشفى تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا.





كما أكدت الدراسة أن الشباب من فئة السود والأسبان هم الأكثر تضررًا من الوباء، فقد مثلوا 57 % من جميع الشباب الذين تم نقلهم إلى المستشفى و49% احتاجوا إلى التنفس الصناعي.





كما لوحظ في الفئات العمرية الأخرى، يكون الذكور أكثر عرضة للإصابة من الإناث، حيث يمثلون 58% من الحالات في المستشفى بين الشباب و65% احتاجوا العناية المركزة.





وحسب موقع "timesofindia"، كان الأشخاص المصابون بالسمنة المرضية، التي تم تعريفها على أنها مؤشر كتلة الجسم يبلغ 40 أو أكثر، يحتاجون إلى عناية شديدة.





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كما أفادت الدراسة أن الشباب الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ومرضى السكر هم الأكثر عرضة بالفيروس التاجي أيضا.





كان لدى الشباب الذين يعانون من هذه الحالات الثلاثة الأساسية نفس مخاطر الوفاة أو التنبيب مثل المرضى في منتصف العمر 35-64.



