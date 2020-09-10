أستاذ مناعة عن احتمالية وجود موجة ثانية من كورونا: ستأتي لا محالة.. فيديو

قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستأتي لا محالة، مؤكدا أن "الفيروس موجود حتى إيجاد لقاح أو عقار.. وزيادة الفيروس من عدمه يعتمد على سلوكيات البشر".





وأضاف "مصباح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر مازالت في المرحلة الأولى من فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن ترتفع عدد الحالات خلال شهر نوفمبر، وذلك تزامنا مع بداية الشتاء.





وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا "هناك فيروسات عديدة تنتشر في فصل الشتاء ولهذا يجب الاحتراس".