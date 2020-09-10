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أخبار العالم

ترامب: لا نريد نشر الذعر بسبب فيروس كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، الأربعاء، إنه تصرف بطريقة يعتقد أنها قللت من الذعر بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، أن إدارته لا تريد أن تبث الذعر في الأماكن العامة أكثر من وباء كورونا.

وتابع "آخر شيء تريد القيام به هو خلق حالة من الذعر".

وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة "سي إن إن" ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم أن ترامب أقر في فبراير بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار.

وأضاف الكتاب أن ترامب قلل من شأن الفيروس لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر.

وكتب ودورد في كتابه عن إدارة ترامب، أن الرئيس قلل من تداعيات الفيروس مرارا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي في حديثه مع ودورد في منتصف مارس 2020: "كنت أرغب دائما في التقليل من خطر الفيروس، وما زالت أفضل ذلك، لأنني لا أريد أن أحدث حالة من الذعر"، وفقا لما ذكر في الكتاب.

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