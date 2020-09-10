لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد

تستعد الجامعات المصرية بجميع كلياتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2020، وفي ظل التغيير الذي يشهده أسلوب التعليم هذا العام واستخدم التعليم الإلكتروني، فإن الأنشطة الطلابية ستشهد أيضا تغييرا نوعيا في ممارستها، بحيث أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة التي سيتم ممارستها إلكترونيا وفي هذا التقرير نستعرض كل الأنشطة الطلابية وكيفية ممارستها.

يقول الدكتور عبد الحميد المنياوي، عميد كلية العلوم بجامعه القاهرة، إنه لا نية لإلغاء الأنشطة الطلابية بالجامعات ، وأوضح في تصريح خاصة لـ "صدى البلد" أن الأنشطة الطلابية التي ليس بها امتحان كالأنشطة الرياضية (تنس الطاولة -كرة اليد-كرة القدم -الخ..) لا يمكن ممارستها إلكترونيا وبالنسبة للأنشطة التي لا تحتاج إلي تدريبات وامتحانات عملية ستفعل أون لاين لتقليل أعداد الطلاب والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأكد المنياوي أن جامعة القاهرة تعمل الآن على تدعيم جميع كلياتها، من خلال تزويدها بالأجهزة التكنولوجيا والإنترنت لتنفيذ قرارات الوزارة في التعليم عن بعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا.





من جانبه قال الدكتور "أحمد رجب" عميد كليه الآثار بجامعة عين شمس أننا ننتظر القرارات النهائية بخصوص الأنشطة الطلابية في العام الدراسي الجديد وكيفية ممارستها، وأشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المحتمل تفعيل هذه الأنشطة إلكترونيا إذا استمر وباء كورونا وإقامة مؤتمرات لدراسة تلك القراروتمهيد الطلاب للعمل الأونلاين من خلال التدريبات المستمرة بالجامعة، لافتا إلى أن وزارة التعليم العالي تهتم أولا بصحة الطلاب دون النظر إلى أي شيء آخر، موكدا أنه أيضا تهتم أن تواكب التكنولوجيا كدول العالم الخارجي.





وفي نفس السياق، قال الدكتور عبد الراضي محسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة الأنشطة الطلابية بداخل الجامعات المصرية، حيث إنه سيتم ممارستها إلكترونيا، موضحا أن هناك العديد من الأنشطة الأخرى التي سيتم ممارستها في الحرم الجامعي مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.



