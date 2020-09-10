لمكافحة الطفيليات.. "بيطري الشرقية" يرش 178 ألف رأس ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات رش وتحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في بيان، اليوم، الخميس، أنه تنفيذًا لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، والتي تؤثر على الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع "إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات" خلال شهر أغسطس 2020م، برش 140 ألفا و108 رؤوس وتجريع 38 ألفا و919 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والحفاظ على الثروة الحيوانية.
اقرأ أيضا:
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.
وأشار إلى أنه تم فحص وعلاج 4 آلاف و879 رأس بالوحدات البيطرية وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.