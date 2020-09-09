تخفيض قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء في الشرقية بنسبة ٢٠٪

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أوضح المحافظ أن قرار تخفيض القيمة جاء تيسيرًا علي المواطنين المتقدمين للتصالح ومراعاة لظروفهم وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.





وأشار المحافظ أنه تم التأكيد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.