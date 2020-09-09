تخفيض قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء في الشرقية بنسبة ٢٠٪

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرارًا رقم ٨١٣١ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح وذلك بنسبة ٢٠٪ من القيمة المقرره والصادره بقرار ٥٧٣٤ لسنة ٢٠٢٠.
وأن لا تقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيها كحد أدنى وينطبق ذلك على كل من سدد جدية التصالح في الفترة السابقة .
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أوضح المحافظ أن قرار تخفيض القيمة جاء تيسيرًا علي المواطنين المتقدمين للتصالح ومراعاة لظروفهم وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
وأشار المحافظ أنه تم التأكيد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.