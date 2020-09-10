محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة بنطاق 6 مراكز

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور، رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، ابوحمص حملات مكبرة لرفع الإشغالات و للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة.





وأسفرت الحملة عن تحرير ١٤٨ حالة إشغال و إزالة ١١٤٠ طن قمامة وصيانة ١٩٢ كشاف وعامود إنارة بواقع :- ١٤٨ حالة إشغال و٥٣٠ طن قمامة بدمنهور، ورفع ١٣٨ طن قمامة وتركيب خط إنارة جديد وتغير العوازل المتهالكه بمركز ومدينة أبو حمص،كما تم تركيب ٢٣ كشاف بمركز ومدينة المحمودية، ورفع ١١٥ طن قمامة و ٦٥ كشاف إنارة بمركز ومدينة حوش عيسى.





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تركيب وصيانة ٦٧ كشاف وعامود إنارة واستبدال أسلاك هوائية بكابل أرضى بمركز ومدينة كوم حمادة، ورفع ١١٠ طن قمامة و ٤٠ كشاف بالدلنجات، ورفع ١٣٥ طن قمامة برشيد و١١٢ طن قمامة بشبراخيت.





ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.