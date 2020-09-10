أستاذ بجامعة طوكاي: لم أذهب إلى اليابان بمنحة وعملت بغسل الصحون.. فيديو

قال الدكتور المؤمن عبدالله أستاذ الدراسات اليابانية بجامعة طوكاي اليابانية أنه درس بمصر اللغة اليابانية بشغف كبير، مؤكدا أن الدراسة كانت بغير تخصص ولكنها أصبحت بالتخصص في مرحلة البكالويوس.





واضاف عبدالله خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد: لم أذهب الى اليابان بمنحة ولكننى ذهبت بجهود شخصي وكنت أعمل وأدرس بنفس الوقت، وعملت فى البداية بغسل الصحون وانا أفخر بذلك".





وتابع أستاذ الدراسات اليابانية لجامعة طوكاي اليابانية أن الصورة الذهنية التى تكونت من اليابان تجاه العالم العربي والشخصية العربية والمصرية صورة قديمة تركز على بعض القوالب بشكل تاريخي.



