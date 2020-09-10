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أخبار العالم

بعد تحدي مذيعة امريكية لها .. إيفانكا ترامب: سأتناول لقاحًا مضادًا لـ كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:11 م
ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب
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على صالح
ردت نجلة الرئيس الامريكي إيفانكا ترامب على تعليقات جوي بيهار، مذيعة برنامج "ذا فيو" على قناة ABC ، ​​التي قالت الأربعاء، إنها لن تأخذ لقاحًا مضادًا لـ كوفيد 19 إلا إذا تناولته ابنة الرئيس أولًا، وأكدت كبيرة مستشاري البيت الأبيض للممثل الكوميدي أنها مستعدة لقبول التحدي.

وكتبت إيفانكا ترامب على تويتر اليوم قالت "عزيزتي جوي بيهار" ، بينما كانت تضع علامة على الصحفية بجانب منشورها.

واضافت "كنت سأحضر إلى برنامجك للقيام بذلك، أنا أثق في إدارة الغذاء والدواء، وكذلك يجب على جميع الأمريكيين، يجب أن يكون القضاء على الفيروس على رأس أولوياتنا الجماعية".

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وفي صباح أمس الأربعاء، استهدفت بيهار تعهدات دونالد ترامب السابقة بتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري، وأشارت المذيعة الامريكية إلى أن تطوير اللقاحات يستغرق عادة وقتًا أطول، حيث أصرت على أن ترامب "سيدفع بأي شيء لإعادة انتخابه".

وقالت خلال البرنامج "فيما يتعلق باللقاح، أود إبلاغ أمريكا - في حالة عدم معرفتنا بذلك لأنني بحثت عن كل هذا من أجلك - استغرق لقاح النكاف أربع سنوات، واستغرق لقاح شلل الأطفال 20 عامًا، ولقاح الجدري استغرق عدة قرون.

وفي حديثها عن لقاح الجدري، أضافت الممثلة الأمريكية أنه "تم تطويره في البداية عام 1796، عندما بدأوا في التفكير فيه، وأصبح مفيدًا في الخمسينيات من القرن الماضي، حسنا؟ إنه ليس بالأمر السهل".

ثم ناشدت الجمهور: "لا تسقطوا من أجله، وبالمناسبة، سوف أتناول اللقاح بعد أن تأخذه إيفانكا".

وجاءت تعليقاتها بعد أن أعلنت شركة الأدوية استرازينكا، التي تطور لقاحًا ضد فيروس كورونا بالشراكة مع جامعة أكسفورد، الأسبوع الجاري أنها خضعت للجولة الثالثة من التجارب بعد "المرض غير المبرر المحتمل" لأحد المشاركين في التجربة في المملكة المتحدة. 
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