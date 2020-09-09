البيت الأبيض يعلق على اتهام ترامب بتضليل الشعب حول خطورة كورونا

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يضلل الشعب الأمريكي بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "الرئيس ترامب لم يضلل الشعب الأميركي بشأن كورونا ونحن نواجه تحديات كبيرة".





ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالمميت، وذلك عقب سلسلة من التصريحات العلنية التي قللت من خطورة فيروس كورونا، قبل أن يودي بحياة ما يقرب من 200 ألف أمريكي.





وقال ترامب في اتصال هاتفي مع الصحفي الكبير في صحيفة واشنطن بوست بوب وودوارد، وفق ما كشفه الأخير في كتابه الجديد، إن فيروس كورونا مميت.





وأضاف ترامب في التصريحات الهاتفية فبراير الماضي: "أنت تتنفس الهواء وهي الطريقة التي ينتقل الفيروس بها ''. وهذا أمر صعب للغاية. هذا أمر حساس للغاية. إنها أيضًا أكثر فتكًا من الأنفلونزا الشديدة".





وبحسب الصحيفة فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين حذر ترامب قائلًا: "سيكون هذا أكبر تهديد للأمن القومي تواجهه في فترة رئاستك".





وحذر نائب أوبراين ، ماثيو بوتينجر، من أن التهديد يشبه جائحة الإنفلونزا التي وقعت عام 1918، الذي قتل فيها 50 مليونًا في جميع أنحاء العالم.





وجاءت لغة ترامب الحزينة مع صحفي واشنطن بوست الحزينة، في نفس التوقيت الذي كان يخبر الشعب الأمريكي أن الفيروس "سيختفي" و "كل شيء سوف يكون على ما يرام".





وقال ترامب للأمة في 30 يناير: "نعتقد أننا نسيطر عليه جيدًا. لدينا مشكلة صغيرة جدًا في هذا البلد في هذه اللحظة".