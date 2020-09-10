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تعليم

ملتقى توظيفي للجامعات المصرية بمشاركة رجال أعمال و4 آلاف خريج.. تفاصيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:38 م
وظائف
وظائف
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حسام الفقي
أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهني عن إعداد اولي ملتقي توظيفي افتراضي الاول بمشاركة عشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهدف تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.


يشارك المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة عين شمس، بالملتقى الإفتراضي الأول للجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم رؤساء عشر جامعات ورعاية البنك الأهلي المصري وذلك يوم الإثنين الموافق ٢٨ سبتمبر المقبل  ويمكن للخريجين الضغط علي الرابط لملء إستمارة تسجيل الملتقى على الرابط الخاص 

التسجيل يتم بالبريد الإلكترونى (Gmail )


وقال  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن الجامعة  تسعي دائما للتحديث والتطوير لخدمة مجتمعها من خلال إعداد خريجين قادرين علي المنافسة  بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمساهمة بجدية في تنمية مجتمعهم،  وتحقيقا لذلك  تتبنى الجامعة كل الطرق و الوسائل الحديثة لخدمة الطلاب والخريجين في ظل أزمة عالمية تتطلب حلولا غير تقليدية.


وأكد رئيس جامعة عين شمس أن  الجامعة تحرص على تأهيل الطلاب علميا بالإضافة إلى لزيادة تنافسيتهم ومهنيتهم بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل لتحقيق مردود اقتصادي  يتفق  مع أهداف رؤية مصر 2030 لخلق الوظائف وتمكين الشباب والابتكار."

 واضاف الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة، ان المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية التجارة جامعة عين شمس يشارك في الملتقى التوظيفي الأفتراضي الأول، حيث يعد ملتقى التوظيف الإفتراضي للمراكز الجامعية للتطوير المهنى UCCD 2020.

ومؤكدا ان هو أول ملتقى توظيفي إفتراضي مجمع للجامعات المصرية الحكومية بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو ٤٠٠٠ من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية، موضحا ان الملتقي فرصة للقاء أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجي الجامعات فى بيئة افتراضية باستخدام غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجون الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل  المباشر مع ممثلى الشركات. ويستخدم الملتقى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي فضلا عن خلق فرص التواصل وصولا إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة.


جدير بالذكر أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني أنشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهدف تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.
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