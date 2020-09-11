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مرأة

هل يؤثر فيروس كورونا على الرجال والنساء بشكل مختلف؟

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
في حين أن الكثير عن فيروس كورونا الجديد لا يزال غير معروف حتى الآن ، فإن السؤال المتعلق بالوفاة القائمة على الجنس بسبب العدوى قد خطر في أذهان الكثيرين: هل يؤثر فيروس كورونا الجديد على الرجال والنساء بشكل مختلف؟ وهل للجنس أي دور يلعبه في كيفية تفاعل الجسم مع فيروس كورونا 

يقول الدكتور راهول بانديت ، مدير الرعاية الحرجة ، مستشفى فورتيس ، مولوند إنه منذ بداية الوباء ، لوحظ أن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة ، وأن شدة مرضهم أكثر بكثير. على الرغم من أن العديد من الدراسات الحديثة قد أظهرت أن النساء يصبن بشكل متكرر مثل الرجال ، إلا أن شدة المرض لدى الرجال أمر محير.

"من المعروف أن الرجال لديهم نسبة أعلى من الأمراض المشتركة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب. أيضا ، هناك اتجاه متزايد نحو التدخين ؛ وربما يسعى الرجال للحصول على رعاية طبية في وقت متأخر مقارنة بالنساء. في حين أن هذه الملاحظات الشائعة تساعد في فهم حدوث العدوى ، إلا أنها لا تفسر الخطورة. تظهر البيانات الواردة من الهند أيضًا أن هناك ما يقرب من 65:35 في المائة (ذكور: إناث) نسبة تفاوت في معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا


يوضح الدكتور بانديت أنه من الناحية الطبية ، هناك العديد من النظريات التي تمت مناقشتها - النظريات الثلاث الرئيسية هي مستقبل "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2" (ACE-2) ، والإستروجين أو التستوستيرون الذي يؤثر على جهاز المناعة ، والاستعداد الجيني.

* مستقبلات ACE-2: من الواضح الآن أن "البروتين الشائك" الموجود على فيروسات كورونا مثل COVID ، و SARS (متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة) ، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) لها صلة بمستقبلات ACE-2 ؛ يكاد يكون مثل مستقبل ACE-2 هو بوابة هذه الفيروسات. تركيز مستقبلات ACE-2 موجود بكثرة في الذكور مقارنة بالإناث. توجد بتركيز عالٍ في الرئتين والقلب والأمعاء والغدد التناسلية.

* ارتباط هرمون الاستروجين والتستوستيرون: الأنثى أقوى فيما يتعلق بالاستجابة المناعية والمرونة. يحفز هرمون الاستروجين الاستجابة المناعية بسرعة كما يمنع تكاثر فيروس كورونا . في حين أن هرمون التستوستيرون الذكري يثبط الاستجابة المناعية للجسم ، مما يجعل الذكور أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة. لا تظهر جودة الاستروجين هذه فقط في حالات COVID-19 ، ولكن أيضًا في الأمراض الفيروسية الأخرى مثل الإنفلونزا.


* الاستعداد الوراثي: السبب الثالث المحتمل لهذه الظاهرة هو أن الجينات المسؤولة عن تحديد العامل الممرض في الجسم وتكوين استجابة لها ، موجودة في الكروموسوم X. نظرًا لأن الإناث لديها 2 كروموسوم X ، فمن المرجح أن يكون لديهن استجابة مناعية سريعة لمسببات الأمراض وتوفر حماية أفضل. من ناحية أخرى ، يشرح الطبيب أنه بسبب الإستروجين والاستجابة السريعة للجهاز المناعي ، تميل النساء إلى زيادة مشاكل المناعة الذاتية مقارنة بالرجال.
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