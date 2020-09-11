سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور

وقع صباح اليوم حادث تصادم بمنطقة الزمالك ادي الي تهشم سيارة ماركة مازدا 3 و اخري ماركة دايو لانوس و تبين ان السيارة التي قامت بالتصادم كان يقودها صالح جمعة و هي ملك شقيقه عبد الله جمعة.
حادث صالح جمعه
وكشفت المعاينة الاولية للسيارة عن وجود تلفيات فى الكبوت والرفرف الامامى والاكصدام وفانوس أمامى، ويجري الكشف على موتور السيارة لمعرفة ما اذا لحقت به اى تلفيات من عدمه .
وتبين ان السيارة هي ماركة bmw طراز X6 و هي تعتبر من السيارات الفارهه و يباع موديل 2020 منها بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه و بعد حصر تلفيات سيارة اللاعب عبد الله جمعة و بسؤال خبير في اصلاح السيارات عن تكلفة الاصلاح اجاب انها بشكل مبدئي لن تقل عن 150.000 جنيه فضلا عن تكلفة اصلاح السيارات التالفة.
يشار الى انه فى وقت سابق اصطدم اللاعب صالح جمعة بموظف بمنطقة الدقى واصابه بكسور وكدمات واتهم المجنى عليه صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به ما أدي لإصابته بكسر في عظمة الأنف وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.
وأشارت التحريات إلى أن لاعب النادي الأهلي كان يقود سيارة، وبالاستعلام من إدارة المرور عن أرقام اللوحات تبين أنها ملك شقيقه اللاعب عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.