سعر ونوع سيارة صالح جمعة وتكلفة إصلاحها بعد تهشمها في حادث اليوم.. صور









وكشفت المعاينة الاولية للسيارة عن وجود تلفيات فى الكبوت والرفرف الامامى والاكصدام وفانوس أمامى، ويجري الكشف على موتور السيارة لمعرفة ما اذا لحقت به اى تلفيات من عدمه .









وتبين ان السيارة هي ماركة bmw طراز X6 و هي تعتبر من السيارات الفارهه و يباع موديل 2020 منها بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه و بعد حصر تلفيات سيارة اللاعب عبد الله جمعة و بسؤال خبير في اصلاح السيارات عن تكلفة الاصلاح اجاب انها بشكل مبدئي لن تقل عن 150.000 جنيه فضلا عن تكلفة اصلاح السيارات التالفة.







