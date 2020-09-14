لطلاب جامعة سوهاج.. تعرف على مواعيد تسكين طلاب وطالبات المدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد

ينشر"صدى البلد" مواعيد تسكين الطالبات القدامى بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد 2020/2021، حيث تم اعتماد المواعيد المقررة لبدء التسكين من قبل الجامعة حيث جاءت كالآتي:

- كليات (علوم- صيدلة- هندسة- تجارة – حاسبات ومعلومات) يوم الاحد الموافق 20/9/2020

- كليات ( تمريض – بيطري – زراعة – تعليم صناعي ) يوم الاثنين الموافق 21/9/2020

- كليات ( طب بشري – تربية رياضية – ألسن ) يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020

- كليات (تربية – أداب – أثار) يوم الاربعاء 23/9/2020

وقد تم تحديد يوم الخميس الموافق 24/9/2020 لتلقي تخلفات جميع الكليات.





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وبالنسبة لمواعيد تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية، تم اعتماد المواعيد كالآتي:

- كليات (ألسن – صيدلة – تمريض – زراعة – اثار – حقوق – طب بيطري – تربية رياضية ) يوم الاحد 27/9/2020

- كليات ( طب بشري – علوم – حاسبات ومعلومات – تعلم صناعي ) يوم الاثنين 28/9/2020

- كليات ( هندسة – تربية – اداب – تجارة ) يوم الثلاثاء 29/9/2020

وقد تم تحديد يوم الاربعاء 30/9/2020 لتلقي تخلفات جميع الكليات.