لطلاب جامعة سوهاج.. تعرف على مواعيد تسكين طلاب وطالبات المدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد

ينشر"صدى البلد" مواعيد تسكين
الطالبات القدامى بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد 2020/2021،
حيث تم اعتماد المواعيد المقررة لبدء التسكين من قبل الجامعة حيث جاءت كالآتي:
- كليات (علوم- صيدلة- هندسة- تجارة – حاسبات
ومعلومات) يوم الاحد الموافق 20/9/2020
- كليات ( تمريض – بيطري – زراعة – تعليم صناعي
) يوم الاثنين الموافق 21/9/2020
- كليات ( طب بشري – تربية رياضية – ألسن )
يوم الثلاثاء الموافق 22/9/2020
- كليات (تربية – أداب – أثار) يوم
الاربعاء 23/9/2020
وقد تم تحديد يوم الخميس الموافق 24/9/2020 لتلقي تخلفات جميع الكليات.
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وبالنسبة لمواعيد تسكين الطلاب القدامى بالمدن
الجامعية، تم اعتماد المواعيد كالآتي:
- كليات (ألسن – صيدلة – تمريض – زراعة –
اثار – حقوق – طب بيطري – تربية رياضية ) يوم الاحد 27/9/2020
- كليات ( طب بشري – علوم – حاسبات ومعلومات –
تعلم صناعي ) يوم الاثنين 28/9/2020
- كليات ( هندسة – تربية – اداب – تجارة )
يوم الثلاثاء 29/9/2020
وقد تم تحديد يوم الاربعاء 30/9/2020 لتلقي
تخلفات جميع الكليات.