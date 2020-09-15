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اقتصاد

الدولار بـ 15.82 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع. 

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سعر اليورو 18.64 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى 20.14 جنيه للشراء، و20.35 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.29 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.78 جنيه للشراء، و1.80 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية:

سجل 100 ين يابانى سعر 14.87 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع.
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