AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1442هـ مساء الخميس

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:05 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غدٍ، الخميس، الموافق 29 من شهر المحرم 1442هـ، والثامن عشر من سبتمبر الجاري 2020م، هلال شهر صفر لعام 1442هـ.

وتستطلع دار الإفتاء، هلال صفر، والذي يتم من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الدار، أنه سيتم إعلان نتيجة رؤية هلال شهر صفر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال.

وأوضحت الإفتاء، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الـ"فيسبوك" بعد المغرب، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.

ونبّهت على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: لا يجوز لأي دولة مخالفة السعودية في تحديد غرة ذي الحجة

موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

الإفتاء تحدد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات مغرب اليوم

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الأضحى ووقفة عرفة وفقا للسعودية.. بعد قليل

دار الإفتاء: وقفة عرفات 30 يوليو و عيد الأضحى الجمعة 31

هل صلاة عيد الأضحى ستكون من المنزل أم المسجد.. دينية النواب تجيب

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 -9-2020

ميدو: تركي آل الشيخ كان قريبًا من شراء نادي الترسانة

بعد اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل.. مجلس الوزراء السعودي يعلق

جماهير الزمالك تتصدر تويتر بهاشتاج #احنا_في_ضهر_الزمالك

10 آلاف جنيه رسوم ترخيص «الشيشة» بالمقاهي والكافيهات

تشييع جثمان شهيد الشرطة ضحية حادث الدهس في القليوبية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هوس الشهرة وحب المال.. العقد النفسية والتنمر في انتظار ابنة أحمد حسن وزينب

تعرف على أسعار جيلي 2020 في مصر.. صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات المشاهير المثيرة للجدل خلال صيف 2020