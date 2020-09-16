دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر لعام 1442هـ مساء الخميس

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غدٍ، الخميس، الموافق 29 من شهر المحرم 1442هـ، والثامن عشر من سبتمبر الجاري 2020م، هلال شهر صفر لعام 1442هـ.





وتستطلع دار الإفتاء ، هلال صفر، والذي يتم من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.





وأضافت الدار، أنه سيتم إعلان نتيجة رؤية هلال شهر صفر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال.





وأوضحت الإفتاء، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة الـ"فيسبوك" بعد المغرب، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.





ونبّهت على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.