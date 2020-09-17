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محافظات

محافظ مطروح يستقبل وفدًا من إكساد للبدء في مشروعات زراعية وتنموية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" برئاسة الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام "أكساد" . 


ورحب محافظ مطروح بوفد إكساد وإقامة مقر فرعى دائم لها بمطروح ، مما يساهم  على زيادة التعاون  من أجل تنمية القطاع الزراعى وخدمة أهالى مطروح .

واضاف علي أن محافظة مطروح  تتميز بطبيعة ساحلية صحراوية ممتدة إلى 400 كم عمق فى الصحراء مما يجعلها منطقة اهتمام لما تقوم بها الزراعات على الامطار.

وأشار إلى ان المحافظة تحتاج لمزيد من الدعم فى اقامة السدود ودعم المزارعين والمربين للثروة الحيوانية .مع اهمية تحقيق الاستقرار للمزارعين والمربين ، فى تحسين سلالات الزراعات البيئية كالزيتون  وتحسين السلالات  سواء من الاصناف  أوتوفير الشتلات   .

وأوضح أن مطروح تحتاج ، الي توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة ،لزيادة دخل الاهالي.

كما دعا اكساد وجميع الجهات  الي  اهمية المشاركة فى وضع مقترحات لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة ، بالاضافة الى اهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالزراعة بالمحافظة كمركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة  وكلية الزراعة بجامعة مطروح سواء فى التدريب والتأهيل وتنفيذ المشروعات للوصل الى المستهدف .

وشدد علي اهمية  اقامة مؤتمر شهرى تشارك فيه كل الجهات المعنية بالتنمية الزراعية بالمحافظة لوضع الاطر والمقترحات اللازمة لتنفيذ المشروعات الزراعية. 

حضر اللقاء الدكتور أيهم الحمصي مدير إدارة الاقتصاد والتخطيط بالمنظمة اكساد والدكتور سيد خليفة مدير مكتب اكساد في القاهرة  و الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وبحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتيرالعام   والعميد عمرو عبد المجيد عميد كلية الزراعة جامعة مطروح والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح  والمهندس احمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس حسين السنينى  مدير تنمية القرية بالمحافظة .
محافظ مطروح يستقبل وفدًا من إكساد للبدء في مشروعات زراعية وتنموية
محافظ مطروح يستقبل وفدًا من إكساد للبدء في مشروعات زراعية وتنموية
محافظ مطروح يستقبل وفدًا من إكساد للبدء في مشروعات زراعية وتنموية
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