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محافظات

تطوير 5 مناطق في مرسى مطروح.. تعرف عليها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  انه يتم  بحث تطوير 5 مناطق بمدينة مرسى مطروح  تيسيرا  على المواطنين وللقضاء على العشوائيات بهذه المناطق السكنية .

وأضاف خلال مناقشة الخطة الاستثمارية  ان المناطق المقترج تطويرها عزبة السلام ، العجارمة ،  العزبة الغربية ، المغاربة ، وعزبة كفر الشيخ  بمدينة مرسى مطروح .


وأوضح انه سيتم توفير البنية التحتية والخدمية بهذه المناطق  كشرط لبدء أعمال الرصف حيث ستتم مراجعة مد الغاز والصرف شبكة مياه الشرب، واستبدال شبكة كابلات الكهرباء الهوائية بأرضية بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل أعمال الرصف  

واشارانه سيتم  اقامة وتطوير عدد من الاسواق منها مقترح اقامة سوق حضارى بمنطقة الكيلو 7 ومنطقة الكيلو 4 ،وتطوير سوق علم الروم  وذلك  لخدمة أهالى المنطقة وللقضاء على الاسواق العشوائية وتوفير مكان مستقر للباعة .

كما تمت مناقشة الخطة الاستثمارية  للمشروعات المقترحة فى قطاع مياه الشرب والطرق، بالإضافة إلى مراجعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية والعمل على  جهود التنفيذ والاسراع فى انهائها مع الالتزام بالمواصفات الفنية . 

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