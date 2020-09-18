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محافظات

افتتاح ٧ مستشفيات طبية بنطاق ٥ مراكز بمحافظة البحيرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح عدد من الصروح الطبية الجديدة لزيدة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقديم أفضل رعاية علاجية وطبية لأبناء المحافظة، موضحًا أن المشروعات الطبيبة تشمل مستشفى كوم حمادة المركزى المقام وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية وتضم أحدث الاجهزة بتكلفة تقارب المليار جنية أعمال انشائية واجهزة ومعدات وتأثيث والمقرر افتتاحها رئاسيا خلال الفترة الماضية. 

وأشار محافظ البحيرة إلي أن سيتم افتتاح أيضا مجمع الامراض المتوطنة بدمنهور مبنى على مسطح 1200 م2  بتكلفة 20 مليون جنية، وتطوير وتجهيز قسم الاشعة بمستشفى إدكو المركزي بإضافة اشعة مقطعية بتكلفة 6 مليون جنية، وتطوير واستحداث خدمة طبية بمستشفى ادكو المركزى بانشاء بنك دم جديد للمبنى والتجهيز مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية  بتكلفة 2.5 مليون جنية، تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ادكو المركزى  مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية  بتكلفة 2 مليون جنية، تطوير وحدة العناية المركزة وقسم الأطفال بمستشفى رشيد   مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية  بتكلفة 2 مليون جنية، وتطوير وتجهيز وحدة عناية مركزة أطفال بوحدة ايتاى البارود بعدد 8 سرير عناية و6 حضانات  بتكلفة 1.5 مليون جنية. 




وأكد "آمنه"، أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٠٣٨ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإستثمار والإسكان بإجمالي تكاليف إستثمارية قدرت بـ ٤٣ مليار جنية. 

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي والإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا انه تم خلال العامين الماضيين احلال وتجديد وتطوير عدد 21 مشروع بالقطاع الصحى بالبحيرة بتكلفة إجمالية بلغت 621 مليون جنية. 
افتتاح ٧ مستشفيات طبية بنطاق ٥ مراكز بمحافظة البحيرة
افتتاح ٧ مستشفيات طبية بنطاق ٥ مراكز بمحافظة البحيرة
افتتاح ٧ مستشفيات طبية بنطاق ٥ مراكز بمحافظة البحيرة
افتتاح ٧ مستشفيات طبية بنطاق ٥ مراكز بمحافظة البحيرة
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