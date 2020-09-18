الكهرباء: العنصر البشري لا يتدخل فى العداد مسبوق الدفع وقليل الشكاوي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، العدادات مسبوقة الدفع يعود بالنفع على المواطن ومقدم الخدمة، موضحًا أن العداد لا يتدخل فيه العنصر البشري ومن هنا لا تحدث شكاوي.





وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن العداد مسبوق الدفع يجعل المواطن يعلم حجم الاستهلاك بشكل مستمر، ومن خلال ذلك يستطيع الترشيد.





ولفت إلى أن سعر الكهرباء فى العداد مسبوق الدفع هو نفس السعر للعدادات العادية، و أن هناك 9 ملايين و 500 ألف عداد مسبوق الدفع وفى الفترة المقبلة سيتم استبدال العداد العادي بـ مسبوق الدفع.





واشار إلى أن المواطن يستطيع شحن العداد مسبوق الدفع عن طريق أى فروع الشحن أو منافذ الدفع الالكتروني الموجودة فى كل مكان.



