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حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم زور محررات رسمية بحلوان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لشخص لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بحلوان والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المحررين المزورين .


واوضح أمر الاحالة ،أن المتهم  اشترك مع اخر ليسا من ارباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي شهادة ملكية والمنسوب صدورها لاحدي الشركات وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا معه علي  انشائها بغرار المحررات الصحيحة منها ، وساعداه بان امداه بالبيانات المراد اثباتها فقام المجهول بتحريرها بخاتم شعار الجمهورية مقلدة عزاها زورًا لادارة مرور الجيزة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق والمساعدة.

كما اكد امر الاحالة ان المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهي مبايعة سيارة منسوب صدورها لاحدي الشركات بطريق الاصطناع والتزوير في الاوراق ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وتمت تلك الجريمة ، وتبين  ان المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بادارة مرور الجيزة وذلك بان اصطنعوه علي غرار خاتم اخر واستعملوه بوضع بصمته علي المحررات المزورة .

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