الكويت تعلن موعد رفع قيود السفر في ظل تفشي كورونا

كشف مسئول كويتي، اليوم الأحد، أن سلطات بلاده سترفع قيود السفر تمامًا متى تم التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.





وقال صالح الفداغي، نائب مدير شئون مطار الكويت الدولي، في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية: "سيجري رفع قيود السفر بشكل مباشر، لتصل نسبة التشغيل إلى %100، كما كان وضع الرحلات التجارية سابقا".





وأضاف: "الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في المطار لم تتجاوز %15، في حين كان المقرر لها أن تبلغ %30، وفق خطة التشغيل الموضوعة سابقا".





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 385 حالة إصابة جديدة، وتسجيل 670 حالة شفاء، و3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 99,434 حالة، و90.168 ألف حالة تعاف، وإجمالى الوفيات 584 حالة.





ومطلع الشهر الماضي، قررت الوزارة منع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية بسبب أن هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية.



