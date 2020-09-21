في يومه الدولي.. مرصد الأزهر: السلام هو الأصل في التعامل ومظلة لجميع البشر

يحتفل العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام بـ«اليوم الدولي للسَّلام» الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981؛ من أجل الاحتفال بمُثل السَّلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب.





وأكد مرصد الأزهر أن آيات القرآن الكريم تشدِّد على أن السَّلام والحوار هما الأصل في التعامل مع الآخر، وليس الحرب والتخاصم، مشيرًا إلى أن كلمة «السَّلام» قد وردت بمشتقاتها في القرآن الكريم 140 مرة، في حين وردت كلمة «الحرب» بمشتقاتها 6 مرات فقط.





كما أكد المرصد، أن العمل من أجل تحقيق السَّلام ضرورة إنسانية؛ لأنه الغاية المبتغاة من جميع البشر -لا فرق بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى- فالجميع سواسية في الجنوح إلى السلم، وشركاء في وضع أسسه وحمايته، وإزالة الموانع التي تحول دونه.





وأوضح مرصد الأزهر، أن السَّلام هو المظلة التي تقي جميع البشر حرَّ النزاعات والحروب، وتجنبهم وهج التوترات والصراعات.



