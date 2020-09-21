كل ما تريد معرفته عن قسم التطبيقات الطبية لليزر.. التخصصات وشروط التقديم

يشمل قسم التطبيقات الطبية لليزر بالمعهد العالي لليزر بجامعة القاهرة العديد من التخصصات والمجالات الحديثة، والتي يسعى إلى الالتحاق بها طلاب العام الجامعي الجديد، ويقدم "صدى البلد" جميع المعلومات الخاصة بالقسم من حيث الأقسام والتخصصات وشروط التقديم :-





يقدم القسم ثلاثة دبلومات في ثلاثة مجالات مختلفة وتشمل :-

- تطبيقات الليزر الطبية

- تطبيقات الليزر الطبي عن طريق الفم والأسنان

- تطبيقات الليزر الصيدلانية والبيولوجية الضوئية

ويتم تدريب الطلاب تدريبا مرنا وشاملا في الجوانب الأساسية لتفاعل الأنسجة مع الليزر وتطبيقات الليزر الطبية عن طريق دورات تدريبية يقدمها القسم للدراسين وتعادل 24 ساعة معتمدة في سنة واحدة .













شروط التقديم :-

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في مجالات ( العلوم – الطب – طب الفم والاسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي )

- يجب أن يقدم الدراس شهادة تفيد بتدريبه في أحد المستشفيات أو المعاهد الطبية الكعترف بها ، لمدة عام بعد التخرج .

- يجب تغطية 9 دورات أي ما يعادل 24 ساعة معتمدة .





مقررات القسم :-

- فيزياء الليزر في الطب

- سلامة الليزر في التطبيقات الطبية والبيولوجية

- علم الأحياء الضوئية

- تطبيقات الليزر الطبية والجراحية العامة

- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الطب

وبالنسبة للمقررات الاختارية (اختيار مقرر واحد) بواقع 4 ساعات معتمدة فتشمل المجالات الاتية :-

- تطبيق الليزر في الجراحة العامة

- تطبيق الليزر في الامراض الجلدية

- تطبيق الليزر في طب العيون

- الأنف والأذن والحنجرة

- تطبيق الليزر في أمراض النساء

- تطبيق الليزر في الطب

- تطبيق الليزر في الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي