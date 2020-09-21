AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كل ما تريد معرفته عن قسم التطبيقات الطبية لليزر.. التخصصات وشروط التقديم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 م
المعهد العالي لعلوم
المعهد العالي لعلوم الليزر - صور أرشيفية
Advertisements
قسم التعليم
يشمل قسم التطبيقات الطبية لليزر بالمعهد العالي لليزر بجامعة القاهرة العديد من التخصصات والمجالات الحديثة، والتي يسعى إلى الالتحاق بها طلاب العام الجامعي الجديد، ويقدم "صدى البلد" جميع المعلومات الخاصة بالقسم من حيث الأقسام والتخصصات وشروط التقديم :- 

يقدم القسم ثلاثة دبلومات في ثلاثة مجالات مختلفة وتشمل :-
- تطبيقات الليزر الطبية 
- تطبيقات الليزر الطبي عن طريق الفم والأسنان
- تطبيقات الليزر الصيدلانية والبيولوجية الضوئية
ويتم تدريب الطلاب تدريبا مرنا وشاملا في الجوانب الأساسية لتفاعل الأنسجة مع الليزر وتطبيقات الليزر الطبية عن طريق دورات تدريبية يقدمها القسم للدراسين وتعادل 24 ساعة معتمدة في سنة واحدة .



شروط التقديم :- 
- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في مجالات ( العلوم – الطب – طب الفم والاسنان – الصيدلة – العلاج الطبيعي )
- يجب أن يقدم الدراس شهادة تفيد بتدريبه في أحد المستشفيات أو المعاهد الطبية الكعترف بها ، لمدة عام بعد التخرج .
- يجب تغطية 9 دورات أي ما يعادل 24 ساعة معتمدة .

مقررات القسم :- 
- فيزياء الليزر في الطب 
- سلامة الليزر في التطبيقات الطبية والبيولوجية
- علم الأحياء الضوئية
- تطبيقات الليزر الطبية والجراحية العامة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الطب 
وبالنسبة للمقررات الاختارية (اختيار مقرر واحد) بواقع 4 ساعات معتمدة فتشمل المجالات الاتية :- 
- تطبيق الليزر في الجراحة العامة 
- تطبيق الليزر في الامراض الجلدية 
- تطبيق الليزر في طب العيون 
- الأنف والأذن والحنجرة
- تطبيق الليزر في أمراض النساء 
- تطبيق الليزر في الطب 
- تطبيق الليزر في الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة.. ومصروفات الكليات للعام الدراسي الجديد

تنسيق 2020 .. كل ما تريد معرفته عن أقسام وتخصصات كلية الصيدلة بجامعة القاهرة

لطلبة الدراسات العليا .. تعرف على أقسام المعهد القومي لعلوم الليزر والدرجات التي يمنحها للخريجين

الأهرام الكندية: اكتمال العدد فى الصيدلة.. واستمرار التقديم لباقي الكليات حتى الأربعاء

تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

لطلاب الدراسات العليا 2020 .. تعرف على الدورات التدريبية بالمعهد العالي لعلوم الليزر.. التخصصات وعدد الساعات المعتمدة

ترشيحاتنا

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر

ولعوا فيه .. ضحية جديدة للتنمر بالمنوفية .. محمد مات متأثرا بإصابته بعد 10 عمليات جراحية

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

هل الاستنجاء للرجل والمرأة شرط عند كل صلاة؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر