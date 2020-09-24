دراسة تكشف عن نوع خضار ممنوع عن مرضى الضغط المرتفع

يمكن خفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة، ويمكنك تقليل فرص الإصابة بأعراض وعلامات ارتفاع ضغط الدم المميتة عن طريق تجنب بعض الأطعمة.





وكشفت دراسة حديثة عن نوع خضار يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع تجنبها فورا.





يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية، يمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية، يمكن أن يكون ناتجًا عن تناول نظام غذائي غير صحي ، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية.





وحسب موقع "express"، قد يكون تجنب بعض الأطعمة الشائعة هو المفتاح لخفض ضغط الدم.





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وحذرت الدكتورة سارة بروير وفقا للد راسة من تناول البطاطس لأنها ضارة بمرضى ضغط الدم بشكل كبير.





وقالت إن تناول البطاطس المخبوزة قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 11%.





كشفت الدراسات أن رقائق البطاطس هي أسوأ أنواع البطاطس بالنسبة لضغط الدم.





كما يزيد تناول رقائق البطاطس بانتظام من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 17 %، مقارنة بتلك التي تناولت أقل من جزء واحد من الرقائق كل شهر.





قال الدكتور بروير: "بعض الأطعمة مفيدة بشكل خاص للأكل إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر التعرض لأزمة قلبية أو سكتة دماغية".





وقالت لـ Express Health : "إن تناول أربع حصص أو أكثر من البطاطس في الأسبوع مرتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لثلاث دراسات تابعت أكثر من 187000 طبيب وممرض لأكثر من 20 عامًا.





واضافت "يبدو أن تناول البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة يزيد المخاطر بنسبة 11 % والبطاطس المقلية بنسبة 17 % مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من حصة واحدة في الشهر.



