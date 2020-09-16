يخفض الضغط ويحارب الصداع.. فوائد ملح الهيمالايا

قال الدكتور خالد يوسف، استشاري التغذية العلاجية، إن ملح الهيمالايا الوردي، هو عنصر معدني يأتي من جبال دولة باكستان، خاصة منجم كيورا الملحي، والذي يعتبر المصدر الأكثر نقاء في العالم لـ ملح الهيمالايا.





يحتوي ملح الهيمالايا الوردي على 84 مركبا مفيدا لصحة الجسم. بجانب ذلك، فهو مصدر رئيسي للأيونات والعناصر النادرة ، والتي تساعد على تحسين الوظائف الحيوية بجسم الإنسان.





وفي هذا السياق؛ كشف خالد يوسف، عن أبرز فوائد ملح الهيمالايا المثيرة للاهتمام للجسم.





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- تقليل احتباس السوائل بجسم الانسان





ملح الهيمالايا واحتباس الماء رغم أن الملح المكرر يعد سببا رئيسيا لاحتباس الماء في الجسم، فإن ملح الهيمالايا الوردي يواجه هذه المشكلة.





- ضبط درجة حموضة الدم





بإمكان كمية قليلة من ملح الهيمالايا المذابة في الماء القيام بدور علاج قلوي لتقليل درجة حموضة الدم المعادن الأساسية الموجودة فيه تساعد على استعادة درجة الحموضة الطبيعية لجسم الإنسان، مما يجنب إصابته بالالتهابات والأمراض المزمنة.





-زيادة مستويات الطاقة





بسبب محتواه الغني بمضادات الأكسدة والأيونات، فإن هذا المكون الطبيعي يزيد مستويات الطاقة البدنية والعقلية بطريقة طبيعية.





بإذابته في الماء أو إضافته إلى الطعام ، فإنه يقوم بتحسين نسبة تشبع الخلايا بالأكسجين، ويقوي العضلات وينشط العقل للوصول.





- تحسين عملية امتصاص





المغذيات عن طريق معادلة المفعول السلبي للأحماض في الجهاز الهضمي، فإن هذا الملح العضوي يساعد على تحسين عملية امتصاص الطعام ، وتنشيط الميكروبيوم وتحسين قدرته على تقسيم وإزالة المخلفات التي لا يحتاج إليها الجسم





- خفض ضغط الدم





الكثير من الصوديوم في النظام الغذائي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يؤثر على أداء القلب.





ملح الهيمالايا لديه القدرة على التحكم في ارتفاع ضغط الدم، حيث أن المعادن الموجودة به تقوم بضبط مستويات الصوديوم وتثبيت ضغط الدم.





- تقليل حدوث الدوالي الوريدية





نظرا لتأثيره المسكن والمضاد للالتهابات، فإن هذا المكون مثالي لمحاربة ضعف جدران وصمامات الأوردة السطحية.المعادن التي يتم امتصاصها عبر الجلد تحسن مرور الدم عبر الأوردة والشعيرات الدموية، مما يمنع تهيجها أو تمددها.





من ناحية أخرى، هذا المكون لديه القدرة على تحسين وظائف الجهاز اللمفاوي، مما يمنع السموم من الوصول إلى الدورة الدموية.





- محاربة الصداع النصفي





المعادن الموجودة مفيدة في علاج الصداع النصفي، أحيانا خلال عدة دقائق فقط.





عند قيام الجسم بتمثيله، فإنه يقوم بتحفيز عزل السيروتونين، وهو هرمون يقلل الألم ويعزز الصحة العامة.





بالإضافة إلى تأثيره المضاد للالتهابات، فهو يقوم بتهدئة توتر عضلات الرأس والرقبه ويخفف من الصداع التوترى .





- حساسية الأنف وغسيل الجيوب الأنفية





الاستخدام الخارجي لهذه الأملاح مذابة في الماء هو علاج بديل يزيل المخاط الزائد في الممرات الأنفية للتحكم في الاحتقان.





تقوم المعادن الموجودة به بتنظيف الممرات المسدودة وتخفيف صعوبات التنفس التي تتسبب بها الالتهابات عن طريق تقليلها.





-محاربة حب الشباب





نظرا لتركيبته الحبيبية، فمن الممكن خلط هذه الأملاح مع الزيوت العطرية أو العسل. وبذلك تستطيع صنع مقشر طبيعي لديه خواص مضادة للميكروبات وقابضة للمسام.





استخدامه كماسك طبيعي يساعد على تنظيف مسام البشرة، ويساعد أيضا على إزالة بقايا الدهون والخلايا الميتة التي تؤدي إلى ظهور البثور.





تقوم المعادن الموجودة في الملح بتغذية خلايا الوجه، وتقوم أيضا بتحفيز تجدد الأنسجة. يساعد ذلك على القضاء على العيوب كالندوب والبقع.





- تخفيف الشد العضلي





ينتج الوخز بسبب القلق والضغط العصبي.





العناصر الزهيدة في هذا الملح الطبيعي هي بمثابة منشط عضلي يساعد على تجنب وتخفيف الشد العضلي.





هذه المغذيات تقوم بإرخاء العضلات المنقبضة. وعن طريق تحسين تدفق الدم، يمكن تجنب حدوث آلام بتلك العضلات.ودمتم بصحه وعافيه.