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منوعات

بدأ وعمره 7 سنوات.. طفل مصري يبدع في عالم الطبخ ويصبح من مشاهير السوشيال ميديا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:40 م
سيف الدين طباخ مصري
سيف الدين طباخ مصري
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ميرنا محمود
سيف الدين محمود طفل فى التالتة عشر من عمره، عشق فن الطبخ فأبدع فيه وأتقنه، من بين شيفات مصر المتميزين كان قدوته الشيف جيمي أوليفر"،حيث قام بطهى العديد من الأكلات المصرية الأصيلة والأكلات من كل بلدان العالم .

يروي سيف قصتة لصدي البلد قائلا بدأت أطبخ وأنا  7 سنوات، على سبيل الفضول وحب التجربة، كنت بشوف ماما بتعمل إيه، وأحاول أعمل زيها".. تلك بداية سيف الدين ، 13 سنة، بالمطبخ

ثم بدأ في مشاهدة برامج متخصصة في الطبخ مثل برامج جوردن رامزي، و"جيمي أوليفر"، ثم بدأ يبتكر ويُقلد ما يراه في حدود ما لديه: "بقيت بفرح لما حد يدوق أكلي ويتبسط، كنت بحس بسعادة ما تتوصفش، والطبخ خيال وشغف".

علم سيف" أنه وقع في غرام الطبخ عندما دفعه فضوله لمعرفة تفاصيل كل أكلة يتم طبخها بالمنزل، "والطبخ بيحققلي سعادة ما تتوصفش بالذات لما أفِن فيه وأجرب حاجة جديدة وتطلع كويسة"

من أحب الأكلات الي قلبة الفراخ المقلية و المكرونات بأنواعها و وتُفضِل والدته ما يطبخه وتطلب منه وصفات بعض الأكلات أحيانًا، وعند سألوا عن تناوله كل ما يطبخة قال انا بدوق بس عشان اتأكد ان الاكل طعمة حلو.

وعن طقوسه في المطبخ:"أحب اطبخ الاكل بكل انواعة لكن المواعين لا ،اما عن اغرب تعليق وصلة كان" حد يخطفلي الواد دا يطبخلي".

اختتم سيف حديثة قائلا مش هتجوز واحدة مش بتتطبخ وهتطور من نفسي بحضور دورات لتعليم أصول الطبخ
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