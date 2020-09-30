كندة علوش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.





ارتدت كندة علوش ، فستانا أبيض قصير يأخذ القماش السادة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة خطفت بها الأنظار.





وظهرت كندة علوش ، بهذه الاطلالة الانيقة التى نسقت معها بعض الاكسسورات الجولد التى تماشت مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.





و تصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إ لا أنا ضي القمر ، الذي تقوم ببطولته .





يتألف ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.



