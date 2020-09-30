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مرأة

كندة علوش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.

ارتدت كندة علوش، فستانا  أبيض قصير  يأخذ القماش السادة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة خطفت بها الأنظار.

وظهرت كندة علوش، بهذه الاطلالة الانيقة التى نسقت معها بعض الاكسسورات الجولد التى تماشت مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

وتصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته

يتألف ضي القمر من 10 حلقات، تقوم فيه كندة بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.

 وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.
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