كندة علوش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.
ارتدت كندة علوش، فستانا أبيض قصير يأخذ القماش السادة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وانيقة خطفت بها الأنظار.
وظهرت كندة علوش، بهذه الاطلالة الانيقة التى نسقت معها بعض الاكسسورات الجولد التى تماشت مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.
وتصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد فترة غياب عن التمثيل بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته.