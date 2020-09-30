الترسانة يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي.. فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الترسانة من تسجيل الهدف الأول في مرمى الأهلي ويقلص الفارق عن طريق ابراهيم منصور.





ويواجه الأهلي منافسه الترسانة، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.





بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة واستحواذ على الكرة ونفذ هجمة على مرمى الترسانة في الدقيقة الأولى عن طريق جونيور آجاي الذي سدد كرة قريبة من المرمى ولكنها مرت بسلام على الترسانة.





وتمكن الترسانة من السيطرة على صفوفه سريعًا، للحد من خطورة هجوم النادي الأهلي التي بدأت مبكرًا.





ولم يتمكن فريق الترسانة أن يصل لمرمى النادي الأهلي، بأي طريقة هجومية خلال الخمس دقائق الأولى من عمر المباراة.





واستطاع جونيور أجايي لاعب الأهلي تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة.





ومرر أليو بادجي الكرة لجونيور أجايي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.





وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15 من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها آجاي أسكنها الشباك.





واستطاع الترسانة تمرير كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم منصور برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.





وجاء التشكيل الأهلي كالتالي :





حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : أحمد فتحي - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.



