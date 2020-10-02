تيليجرام يضيف 4 ميزات جديدة لهواتف أندرويد.. تعرف عليها

Google Play ، والذي يجلب ميزات مهمة لبرنامج التراسل الشهير على هواتف أندرويد. طرحت شركة تيليجرام Telegram ، تحديثا جديدا لتطبيقها المتوفر على جوجل بلاي، والذي يجلب ميزات مهمة لبرنامج التراسل الشهير على هواتف أندرويد.





تيليجرام الذي يحمل الرقم v7.1.1، العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي نظام التشغيل وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers"، يقدم إصدارالذي يحمل الرقم v7.1.1، العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد من بينها مرشحات البحث، بالإضافة إلى ميزة المشرفون المجهولون، والتعليقات في القنوات، وبعض تأثيرات الرسوم المتحركة الرائعة الجديدة.









- ميزة مرشحات البحث Search Filters:





تتيح هذه الميزة لمستخدمي أندرويد ترشيح نتائج البحث حسب النوع بواسطة التبويبات الجديدة، للبحث عن الوسائط، والروابط، والملفات وغيرها على برنامج المراسلة، وللبحث عن الملفات في فترة زمنية محددة، باستخدام التاريخ، كما تتيح لك دمج مرشحات البحث مع بعضها، على بيل المثال يمكن البحث عن شيء محدد كالرسائل ذات الروابط، التي تم إرسالها في شهر مارس 2016، وتحتوي على كلمة "قارب".









- ميزة المشرفون المجهولون:





تركز طبيعة تيليجرام على الخصوصية، والتي جعلت منه أداة قيمة للمتظاهرين في جميع أنحاء العالم، والذي يتم استخدامه كوسيلة اتصال أساسية لتنظيم الاحتجاجات والمطالبة بالديمقراطية والحرية، والآن يضيف تيليجرام طبقة أخرى من الحماية للأشخاص الذين ينظمون مثل هذه المسيرات لتضمن ميزة المشرفون المجهولون أمان تلك المظاهرات.





- ميزة التعليقات في القنوات:





يوفر تحديث تيليجرام الآخر لمستخدمي هواتف أندرويد، زرا للتعليق على منشورات القنوات التي تملك مجموعة نقاشات. وستظهر التعليقات ضمن سلسلة رسائل خاصة بها، ولكنها ستنشر على مجموعة النقاشات لضمان إبقاء الجميع على دراية بما يجري، وفي حال لم تكن عضوا في مجموعة نقاشات القناة، فسيتلقى إشعارات حول الردود على تعليقاته بواسطة محادثة جديدة اسمها الردود.









- رسوم متحركة جديدة:





يتضمن التحديث الجديد على هواتف أندرويد، بعض الرسوم المتحركة الجديدة، وتشمل هذه الرسوم فتح أو إغلاق لوحة المفاتيح أو التبديل بين نمطي الليل والنهار من القائمة الجانبية، ويمكنك أيضًا رؤية الرسائل المنبثقة عند حذف الرسائل، وتغيير الإشعارات، وحفظ الوسائط.



