AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أبرزها جوجل Stadia.. أفضل 5 تطبيقات بث الألعاب لهواتف أندرويد في 2020

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:00 م
أفضل ٥ تطبيقات بث
أفضل ٥ تطبيقات بث الألعاب لهواتف أندرويد في 2020
Advertisements
شيماء عبد المنعم
في السابق كان يقتصر بث الألعاب فقط على أجهزة الكمبيوتر، ولكن الآن قدمت العديد من شركات التقنية  خدمات بث الألعاب الخاصة بها للهواتف الذكية، والتي تتيح للاعبيها بث وممارسة ألعاب الفيديو الشهير وبعض الألعاب الحديثة عبر الهاتف الذكي.

وقد أصبح حاليًا الهاتف الذكي هو الوسيلة الأولى التي يمكن للأشخاص ممارسة الألعاب عليها، لذلك اتجهت كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى إنتاج هواتف ذكية مخصص للألعاب بقدرات وإمكانيات تمن مالكيها الاستمتاع بألعاب الفيديو بدقة عالية مثل أجهزة الكمبيوتر.

أقرأ أيضًا| 

وفي نفس الوقت أصبحت الشركات المطورة للألعاب تتهافت لتطوير منصات بث الألعاب المخصصة لهواتف أندرويد، لإصدار ألعاب تتوافق مع جميع الهواتف الذكية لمساعدة مستخدمي الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد من استخدام بعض التطبيقات المخصصة لبث الألعاب عبر الهاتف من أي مكان.

 وفيما يلي نستعرض إليكم أبرز 5 تطبيقات بث الألعاب عبر هاتف الأندرويد لعام 2020، وفقا لما ذكره موقع "androidcentral" التقني:


1. تطبيق Xbox Game:

بدأ Xbox Game ، كبرنامج تجريبي ولكنه تحول بسرعة كبيرة إلى شئ أطثر طموحا، حيث تحول Xbox Game Pass إلى التطبيق الواقعي للعب جميع ألعاب أكس بوكس الشهيرة من أي مكان تتواجد فيه، يحتوي تطبيق الألعاب Xbox Game، أكثر من 100 لعبة للاختيار بينهم، ومتوافقة مع العديد من أشهر هواتف أندرويد، تمنحك الخدمة ميزة التسجيل والحصول على نسخة تجريبية لمدة شهر، وبعد ذلك ستدفع 14.99 دولارًا شهريًا باستخدام Game Pass Ultimate.
Razer Kishi Project xCloud


2. تطبيق Google Stadia:

أطلقت شركة جوجل الأمريكية، خدمة ستاديا Stadia، في عام 2019، وعند الإطلاق تضمنت الخدمة 22 لعبة، ولكنها توسعت حاليا لتشمل أكثر من 100 لعبة، وأصبحت أيضًا متاحة على العديد من هواتف أندرويد غير سلسلة Pixel، وإذا كانت مشتركا في خدمة Stadia Pro، فسيتم منحك القدرة على لعب الألعاب المحددة مسبقًا مجانًا بشكل منتظم، والتي يمكنك الاحتفاظ بها طالما لديك الاشتراك، وتقدم عملاقة التكنولوجيا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة شهر واحد من ستاديا، وبعد انتهاء الفترة التجريبية يمكنك دفع 9.99 دولارا شهريا لمواصلة الاستمتاع بألعاب الخدمة.
The controller used for Stadia


3. تطبيق NVIDIA GeForce Now:

يعد NVIDIA GeForce Now خيارًا واضحًا عندما يتعلق الأمر بأفضل تطبيقات بث الألعاب، حيث أضافت شركة نيفاديا أكثر من 2000 لعبة بالخدمة، والتي يمكنك لعب جميعها والاستمتاع بها سواء من خلال جهاز الكمبيوتر أو هاتفك الذكي، ولكن على الرغم من أنه يمكنك بث ألعابك مجانًا باستخدام GeForce Now ، إلا أنك ستقتصر على إمكانية اللعب لمدة ساعة فقط في كل مرة، فأن كنت ترغب في تجاوز هذا القيد يمكنك الاشتراك في خدمة GeForce Now Founders Edition، مقابل 4.99 دولارا شهريا، والتي تمنحك القدرة على بث الألعاب لمدة 6 ساعات في المرة الواحدة.
Razer Kishi on display at CES 2020

4. تطبيق Steam Link:

يعد تطبيق Steam هو أفضل طريقة للحفاظ على مكتبة الألعاب منظمة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن العديد من الألعاب غير متوفرة عبر وحدة التحكم. ولكن مع تطبيق Steam Link على جوجل بلاي يمكنك الحصول والاستمتاع بجميع ألعاب الكمبيوتر المفضلة لديك بسهولة على هواتف أندرويد مجانا.
Steam Link running on a Razer Phone 2


5. تطبيق Parsec:

تطبيق Parsec، هو منافس جديد نسبيًا في فئة أفضل تطبيقات بث الألعاب، تم إطلاق الخدمة في عام 2018، وتم تحسينها مؤخرا لتصبح واحدة من أفضل خيارات بث الألعاب على الهواتف الذكية، يمكنك من خلاله لعب الألعاب متعددة اللاعبين دون الحاجة للتواجد معا في نفس الغرفة، حيث يتيح لك التطبيق اللعب مع أصدقائك عبر السحابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آبل ترفض تطبيقات ألعاب فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل على متجرها لهذا السبب

بعد حظر PUBG.. قائمة بأفضل 10 ألعاب مجانية على جوجل بلاي تنافس ببجي

خبر سار.. مايكروسوفت تجلب Project xCloud لهواتف أندرويد.. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سوني تطلق Xperia 5 II بكاميرا احترافية.. ومايكروسوفت تطلق خدمة بث الألعاب لهواتف أندرويد

عرض مغري.. تطبيقات وألعاب لـ أندرويد وآيفون مجانا لفترة محدودة

أبرزها Facebook Messenger Lite.. أفضل تطبيقات أندرويد في 2020

ترشيحاتنا

شاهد.. السيسى ورئيس البرلمان ووزير الخارجية يقدمون واجب العزاء فى أمير الكويت

خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام

شيخ الأزهر يرفض تداول مصطلح "الإرهاب الإسلامي" ويطالب بتجريم استخدامه

يوسف البلايلي بعيدا عن حسابات الأهلى.. أحمد شوبير: هدف الترسانة ليس مسؤلية ابني

ليلى علوي في أحدث ظهور لها مع أحمد السقا ومحمد الصغير

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة ورياح محملة بالأتربة على الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب