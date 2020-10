أبرزها جوجل Stadia.. أفضل 5 تطبيقات بث الألعاب لهواتف أندرويد في 2020

في السابق كان يقتصر بث الألعاب فقط على أجهزة الكمبيوتر ، ولكن الآن قدمت العديد من شركات التقنية خدمات بث الألعاب الخاصة بها للهواتف الذكية ، والتي تتيح للاعبيها بث وممارسة ألعاب الفيديو الشهير وبعض الألعاب الحديثة عبر الهاتف الذكي.





وقد أصبح حاليًا الهاتف الذكي هو الوسيلة الأولى التي يمكن للأشخاص ممارسة الألعاب عليها، لذلك اتجهت كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى إنتاج هواتف ذكية مخصص للألعاب بقدرات وإمكانيات تمن مالكيها الاستمتاع بألعاب الفيديو بدقة عالية مثل أجهزة الكمبيوتر.





أقرأ أيضًا|





لهواتف أندرويد ، لإصدار ألعاب تتوافق مع جميع الهواتف الذكية لمساعدة مستخدمي الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد من استخدام بعض التطبيقات المخصصة لبث الألعاب عبر الهاتف من أي مكان. وفي نفس الوقت أصبحت الشركات المطورة للألعاب تتهافت لتطوير منصات بث الألعاب المخصصة، لإصدار ألعاب تتوافق مع جميع الهواتف الذكية لمساعدة مستخدمي الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد من استخدام بعض التطبيقات المخصصة لبث الألعاب عبر الهاتف من أي مكان.





وفيما يلي نستعرض إليكم أبرز 5 تطبيقات بث الألعاب عبر هاتف الأندرويد لعام 2020، وفقا لما ذكره موقع "androidcentral" التقني:









1. تطبيق Xbox Game:





بدأ Xbox Game ، كبرنامج تجريبي ولكنه تحول بسرعة كبيرة إلى شئ أطثر طموحا، حيث تحول Xbox Game Pass إلى التطبيق الواقعي للعب جميع ألعاب أكس بوكس الشهيرة من أي مكان تتواجد فيه، يحتوي تطبيق الألعاب Xbox Game، أكثر من 100 لعبة للاختيار بينهم، ومتوافقة مع العديد من أشهر هواتف أندرويد، تمنحك الخدمة ميزة التسجيل والحصول على نسخة تجريبية لمدة شهر، وبعد ذلك ستدفع 14.99 دولارًا شهريًا باستخدام Game Pass Ultimate.









2. تطبيق Google Stadia:





أطلقت شركة جوجل الأمريكية، خدمة ستاديا Stadia، في عام 2019، وعند الإطلاق تضمنت الخدمة 22 لعبة، ولكنها توسعت حاليا لتشمل أكثر من 100 لعبة، وأصبحت أيضًا متاحة على العديد من هواتف أندرويد غير سلسلة Pixel، وإذا كانت مشتركا في خدمة Stadia Pro، فسيتم منحك القدرة على لعب الألعاب المحددة مسبقًا مجانًا بشكل منتظم، والتي يمكنك الاحتفاظ بها طالما لديك الاشتراك، وتقدم عملاقة التكنولوجيا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة شهر واحد من ستاديا، وبعد انتهاء الفترة التجريبية يمكنك دفع 9.99 دولارا شهريا لمواصلة الاستمتاع بألعاب الخدمة.









3. تطبيق NVIDIA GeForce Now:





يعد NVIDIA GeForce Now خيارًا واضحًا عندما يتعلق الأمر بأفضل تطبيقات بث الألعاب، حيث أضافت شركة نيفاديا أكثر من 2000 لعبة بالخدمة، والتي يمكنك لعب جميعها والاستمتاع بها سواء من خلال جهاز الكمبيوتر أو هاتفك الذكي، ولكن على الرغم من أنه يمكنك بث ألعابك مجانًا باستخدام GeForce Now ، إلا أنك ستقتصر على إمكانية اللعب لمدة ساعة فقط في كل مرة، فأن كنت ترغب في تجاوز هذا القيد يمكنك الاشتراك في خدمة GeForce Now Founders Edition، مقابل 4.99 دولارا شهريا، والتي تمنحك القدرة على بث الألعاب لمدة 6 ساعات في المرة الواحدة.





4. تطبيق Steam Link:





يعد تطبيق Steam هو أفضل طريقة للحفاظ على مكتبة الألعاب منظمة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن العديد من الألعاب غير متوفرة عبر وحدة التحكم. ولكن مع تطبيق Steam Link على جوجل بلاي يمكنك الحصول والاستمتاع بجميع ألعاب الكمبيوتر المفضلة لديك بسهولة على هواتف أندرويد مجانا.









5. تطبيق Parsec:





تطبيق Parsec، هو منافس جديد نسبيًا في فئة أفضل تطبيقات بث الألعاب، تم إطلاق الخدمة في عام 2018، وتم تحسينها مؤخرا لتصبح واحدة من أفضل خيارات بث الألعاب على الهواتف الذكية، يمكنك من خلاله لعب الألعاب متعددة اللاعبين دون الحاجة للتواجد معا في نفس الغرفة، حيث يتيح لك التطبيق اللعب مع أصدقائك عبر السحابة.