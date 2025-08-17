إعلامي يكشف سبب استبعاد «شيكو بانزا» من لقاء الزمالك والمقاولون

أكد الإعلامي أمير هشام أن قرار استبعاد شيكو بانزا، لاعب الزمالك، من لقاء المقاولون العرب جاء بسبب عدم تقبله ملاحظات عبدالناصر محمد، مدير الكرة، الذي لفت نظره لاعتراضه على الخروج من مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: "اللاعب لم يمتثل لتحذير الجهاز الفني، وخلال التدريبات الأخيرة بدا عليه اللامبالاة، وظل عابس الوجه، إلا أن المدير الفني للفريق، يانيك فيريرا، يتميز بشخصية قوية، وقرر استبعاده حتى يعود إلى صوابه مجددًا".

وأضاف: "شيكو بانزا يحتاج إلى ضبط عقليته، خاصة بعدما أبدى غضبه مؤخرًا، ولم يظهر في أفضل حالاته خلال التدريبات قبل مواجهة المقاولون، لذا جاء قرار الجهاز الفني باستبعاده، وهو قرار صائب تمامًا".

وتابع: "بانزا قادر على المشاركة بصفة مستمرة مع الزمالك، والظهور بمستوى جيد، في حال التزامه التام بالانضباط".