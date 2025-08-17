بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل العام الدراسي الجديد، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد، واتخذت وزارة التعليم العديد من القرارات والإجراءات الهامة من اجل ضمان عام دراسي جيد.

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مسئول ملف التعليم، بجريدة الأخبار إن هناك تعديلات جديدة على قانون التعليم تستهدف تطوير مسار الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم الفني.



وأوضح فياض خلال حواره على قناة صدى البلد أن المرحلة الابتدائية ستشهد توجهًا جديدًا، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب ذوي القدرات الذهنية العملية والميول نحو الأنشطة اليدوية للالتحاق بـ"الإعدادية المهنية" بدلًا من المسار التقليدي.

وأضاف أن المرحلة الإعدادية ستشهد انفتاحًا على مسارات متعددة، حيث سيتمكن الطالب بعد انتهائها من اختيار الثانوي العام أو التعليم الفني حسب قدراته وميوله.

وأشار إلى أن النهضة بالتعليم الفني تتطلب وجود برامج محددة وتخصصات ملائمة لبيئة كل محافظة.

وأوضح أن أهمية أن تكون التخصصات الفنية فيها مرتبطة بـنشاطها الصناعي، مثل صناعة الأثاث، لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.