قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فحوصات طبية تحسم موقفه.. «دونجا» مهدّد بالغياب بعد إصابته أمام المقاولون العرب
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة كيوشو اليابانية دون تسجيل أضرار كبيرة
إسرائيل أمام مأزق عسكري .. احتلال غزة بالقوات النظامية أم بحشد الاحتياط؟
تعادل مثير بين فالنسيا وريال سوسيداد في افتتاح الدوري الإسباني
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعه صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل العام الدراسي الجديد، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الجديد، واتخذت وزارة التعليم العديد من القرارات والإجراءات الهامة من اجل ضمان عام دراسي جيد.

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مسئول ملف التعليم، بجريدة الأخبار إن هناك تعديلات جديدة على قانون التعليم تستهدف تطوير مسار الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم الفني.


وأوضح فياض خلال حواره على قناة صدى البلد أن المرحلة الابتدائية ستشهد توجهًا جديدًا، حيث سيتم إتاحة الفرصة للطلاب ذوي القدرات الذهنية العملية والميول نحو الأنشطة اليدوية للالتحاق بـ"الإعدادية المهنية" بدلًا من المسار التقليدي.

وأضاف أن المرحلة الإعدادية ستشهد انفتاحًا على مسارات متعددة، حيث سيتمكن الطالب بعد انتهائها من اختيار الثانوي العام أو التعليم الفني حسب قدراته وميوله.

وأشار إلى أن النهضة بالتعليم الفني تتطلب وجود برامج محددة وتخصصات ملائمة لبيئة كل محافظة.

وأوضح أن أهمية أن تكون التخصصات الفنية فيها مرتبطة بـنشاطها الصناعي، مثل صناعة الأثاث، لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.

التعليم الدراسه الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

فوربس

تقرير فوربس: كيف تعزز الإمارات والسعودية مكانتهما في قطاع السفر؟

أرشيفية

قمة حاسمة في واشنطن.. ترامب يدعو زعماء أوروبيين وزيلينسكي لاجتماع بشأن أوكرانيا

أرشيفية

انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي من الدنمارك

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد