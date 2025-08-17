أول تعليق من الفنان حمدي إسماعيل بعد خروجه من العناية المركزة | ماذا قال؟

تعرّض الفنان حمدي إسماعيل لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة منذ أيام.

وقال الفنان حمدي إسماعيل، في أول تعليق له بعد خروجه من المستشفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «أنا الحمد لله بخير، خرجت من المستشفى اليوم، وفي فترة راحة أتابع خلالها العلاج وتعليمات الطبيب المعالج. الحمد لله أصبحت أفضل، شكرًا لكل الجمهور، وشكرًا لكم على محبتكم».

وتابع الفنان حمدي إسماعيل قائلاً: «أطلب من كل الجمهور الدعاء لي بالشفاء العاجل، وأتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم بالنقابة، على اهتمامهما ومتابعتهما لحالتي الصحية».

ويُعد حمدي إسماعيل أحد الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث قدّم العديد من الأدوار المؤثرة على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الفني. وقد برع في تجسيد شخصية الرجل البسيط، وأضفى على أدواره صدقًا خاصًا جعل حضوره مألوفًا ومحببًا لدى جمهور الشاشة الصغيرة.

ومن أبرز أعماله: العراف، مأمون وشركاه، ليالي الحلمية، ذئاب الجبل، نسل الأغراب، البرنس، حكيم باشا، والكتيبة 101.