أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

بينما يركز معظم عمالقة التكنولوجيا والسيارات على تطوير سيارات الأجرة الآلية، فاجأت شركة تينسور السوق بالكشف عن أول سيارة روبوتية تدعي أنها ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع يمكن امتلاكها واستخدامها بشكل شخصي.

ورغم أن الإعلان جاء بملف صحفي مرتبك ومعلومات متضاربة، فإن تفاصيل السيارة ذاتية القيادة تكشف عن طراز فريد يطمح لتغيير معايير التنقل.

مواصفات سيارة تينسور ذاتية القيادة

السيارة الجديدة عبارة عن كروس أوفر فاخرة بأبعاد ضخمة؛ طولها 5,525 ملم، عرضها 2,261 ملم، وارتفاعها 1,989 ملم، مع قاعدة عجلات 3,150 ملم، ما يجعلها أكبر من طرازات كهربائية شهيرة مثل كاديلاك Lyriq وتيسلا Model X.

تأتي المقدمة بتصميم غريب مزود بأجهزة استشعار وشاشات CarMoji للتواصل البصري مع مستخدمي الطريق. ومن الخلف يظهر هيكل انسيابي مع عجلات مدمجة ومرايا جانبية رقمية تقلل معامل السحب إلى 0.253.

الأبواب الخلفية عريضة لسهولة الدخول، وتعمل بتقنية PalmRead التي تتيح الفتح من خلال بصمة اليد.

من الداخل، تمزج المقصورة بين البساطة والرفاهية، حيث تأتي مزودة بدواسات وعجلة قيادة قابلة للسحب، تنزلق داخل لوحة القيادة عند تفعيل القيادة الذاتية، بينما تظهر شاشة أمام السائق تلقائيًا.

يتوفر أيضًا:

شاشة للراكب الأمامي.

نظام ترفيهي خلفي بشاشتين.

مقاعد جلدية مدفأة ومهواة مع خاصية التدليك.

إضاءة محيطية بـ128 لونًا.

شاحنان لاسلكيان للهواتف.

مساعد ذكاء اصطناعي متقدم

تصف تينسور سيارتها بأنها أول سيارة مزودة بمساعد ذكاء اصطناعي حقيقي يتجاوز حدود المساعد الصوتي.

يعالج المساعد البيانات باستمرار من الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار الداخلية، ما يسمح بأوامر طبيعية مثل:

"اصطحب والدتي من منزلها وأحضرها إلى هنا".

"أوصلني إلى المطار ثم عد إلى المنزل".

السيارة كهربائية بالكامل وتستمد طاقتها من بطارية بسعة 112 كيلوواط/ساعة. وبحسب الشركة، يمكن شحنها من 20% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط.

كما تدعم نظام توجيه رباعي وتعليق هوائي متكيف لتعزيز الثبات والراحة.

الميزة الأبرز هي الاعتماد على أكثر من 100 جهاز استشعار لتحقيق القيادة الذاتية في ظروف محددة، تشمل:

37 كاميرا.

5 وحدات ليدار.

11 رادارًا.

22 ميكروفونًا.

10 حساسات فوق صوتية.

3 وحدات قياس بالقصور الذاتي (IMUs).

نظام ملاحة GNSS عبر الأقمار الصناعية.

حساسات للكشف عن الاصطدام والمياه وضغط الإطارات وحتى كاشف دخان.

رغم ضخامة التجهيزات، يظل إعلان تينسور مثيرًا للجدل بسبب غياب المعلومات الدقيقة عن مدى البطارية الفعلي، قدرات الأداء، أو خطة التسويق.

إلا أن السيارة بلا شك تمثل قفزة في سوق السيارات الذاتية القيادة الشخصية، وقد تدفع المنافسين لإعادة النظر في وتيرة التطوير.