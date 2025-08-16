قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
عزة عاطف

بينما يركز معظم عمالقة التكنولوجيا والسيارات على تطوير سيارات الأجرة الآلية، فاجأت شركة تينسور السوق بالكشف عن أول سيارة روبوتية تدعي أنها ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع يمكن امتلاكها واستخدامها بشكل شخصي. 

ورغم أن الإعلان جاء بملف صحفي مرتبك ومعلومات متضاربة، فإن تفاصيل السيارة ذاتية القيادة تكشف عن طراز فريد يطمح لتغيير معايير التنقل.

مواصفات سيارة تينسور ذاتية القيادة 

السيارة الجديدة عبارة عن كروس أوفر فاخرة بأبعاد ضخمة؛ طولها 5,525 ملم، عرضها 2,261 ملم، وارتفاعها 1,989 ملم، مع قاعدة عجلات 3,150 ملم، ما يجعلها أكبر من طرازات كهربائية شهيرة مثل كاديلاك Lyriq وتيسلا Model X.

تأتي المقدمة بتصميم غريب مزود بأجهزة استشعار وشاشات CarMoji للتواصل البصري مع مستخدمي الطريق. ومن الخلف يظهر هيكل انسيابي مع عجلات مدمجة ومرايا جانبية رقمية تقلل معامل السحب إلى 0.253. 

الأبواب الخلفية عريضة لسهولة الدخول، وتعمل بتقنية PalmRead التي تتيح الفتح من خلال بصمة اليد. 

من الداخل، تمزج المقصورة بين البساطة والرفاهية، حيث تأتي مزودة بدواسات وعجلة قيادة قابلة للسحب، تنزلق داخل لوحة القيادة عند تفعيل القيادة الذاتية، بينما تظهر شاشة أمام السائق تلقائيًا.

يتوفر أيضًا:

  • شاشة للراكب الأمامي.
  • نظام ترفيهي خلفي بشاشتين.
  • مقاعد جلدية مدفأة ومهواة مع خاصية التدليك.
  • إضاءة محيطية بـ128 لونًا.
  • شاحنان لاسلكيان للهواتف.

مساعد ذكاء اصطناعي متقدم

تصف تينسور سيارتها بأنها أول سيارة مزودة بمساعد ذكاء اصطناعي حقيقي يتجاوز حدود المساعد الصوتي. 

يعالج المساعد البيانات باستمرار من الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار الداخلية، ما يسمح بأوامر طبيعية مثل:

  • "اصطحب والدتي من منزلها وأحضرها إلى هنا".
  • "أوصلني إلى المطار ثم عد إلى المنزل".

السيارة كهربائية بالكامل وتستمد طاقتها من بطارية بسعة 112 كيلوواط/ساعة. وبحسب الشركة، يمكن شحنها من 20% إلى 80% خلال 10 دقائق فقط. 

كما تدعم نظام توجيه رباعي وتعليق هوائي متكيف لتعزيز الثبات والراحة.

الميزة الأبرز هي الاعتماد على أكثر من 100 جهاز استشعار لتحقيق القيادة الذاتية في ظروف محددة، تشمل:

  • 37 كاميرا.
  • 5 وحدات ليدار.
  • 11 رادارًا.
  • 22 ميكروفونًا.
  • 10 حساسات فوق صوتية.
  • 3 وحدات قياس بالقصور الذاتي (IMUs).
  • نظام ملاحة GNSS عبر الأقمار الصناعية.
  • حساسات للكشف عن الاصطدام والمياه وضغط الإطارات وحتى كاشف دخان.

رغم ضخامة التجهيزات، يظل إعلان تينسور مثيرًا للجدل بسبب غياب المعلومات الدقيقة عن مدى البطارية الفعلي، قدرات الأداء، أو خطة التسويق. 

إلا أن السيارة بلا شك تمثل قفزة في سوق السيارات الذاتية القيادة الشخصية، وقد تدفع المنافسين لإعادة النظر في وتيرة التطوير.

سيارة ذاتية القيادة سيارة تينسور تينسور مواصفات السيارة ذاتية القيادة سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

التعدين

فطر يقتنص الذهب.. اكتشاف علمي يغير مستقبل التعدين | تفاصيل مشوقة

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

بالصور

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد