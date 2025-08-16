مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشركة المتخصصة إن المدارس باختلاف مراحلها السنية والجامعات لها تأثير على الطلاب.

تعلم قواعد مرور الطريق

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى إلى أن الطالب في المدرسة لابد أن يتعلم قواعد مرور الطريق، وهناك العديد من الدول التي قامت بهذا الأمر.

ولفت الى أن السرعة لها عدد من النقاط في القانون وغيرها من الأمور التي تتحدد بعدد من النقاط، كما أن كل مخالفة مرورية لها عدد من النقاط، والمواطن لديه 12 نقطة في السنة إذا تم تعديهم لن يستطيع المواطن القيادة ويتم سحب الرخصة.