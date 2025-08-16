السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان

أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين، بما في ذلك القوى السياسية كحزب الله وحركة أمل، لا تريد أن ينزلق لبنان إلى فتنة داخلية. وشدد على أن أي مواجهة بين المكونات اللبنانية ستؤدي إلى خسائر فادحة للجميع دون وجود طرف رابح.

وقال السنيورة، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الفتنة الداخلية لا يمكن أن تشكل مخرجًا للأزمة التي يمر بها لبنان، بل ستزيد من هشاشة الوضع وتعمّق الانقسام القائم. وأوضح أن التعايش هو الخيار الوحيد لضمان بقاء الدولة واستقرارها.

وأضاف أن التحديات الإقليمية والدولية المحيطة بلبنان تجعل من وحدة الموقف الداخلي أمرًا ملحًا، معتبرًا أن أي خلاف داخلي سيضاعف من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها الشعب اللبناني.