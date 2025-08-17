رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت ريهام أيمن، مرتدية جيب باللون الابيض، ونسقت معها توب جينز باللون الأزرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ريهام أيمن، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرص لكم صور الفنانة ريهام أيمن