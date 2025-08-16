ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية.

وظهرت مي عمر، مرتديه جيب ملونه بألوان صيفية مبهجه، ونسقت معها قميص مكشوف البطن باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عمر