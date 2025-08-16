روبي تثير الجدل بفستان لافت .. صور

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان روبي المثير للجدل

خطفت روبي الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأخضر اللافت واتسم التصميم بصيحة المتف الواحد.





تزينت روبي بمجوعة من المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت روبي بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.