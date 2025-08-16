بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت ياسمين صبري، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود مع توب بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاة باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها، ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري: